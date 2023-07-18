Обвинение запросило пожизненный срок за убийство трех человек и нападение на отдел полиции в Воронежской области

В Воронежском областном суде завершилось рассмотрение дела Виктора Мирского, совершившего тройное убийство и нападение на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года. В начале июня коллегия присяжных заседателей признала его виновным по всем эпизодам обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В процессе судебных прений сторона обвинения запросила пожизненное заключение подсудимого в колонии особого режима. Также в ведомстве попросили удовлетворить гражданский иск потерпевшей Асии Ибрагимовой, которая приходится убитым дочерью, сестрой и матерью. Она потребовала взыскать с подсудимого 3 млн. руб. за причиненный моральный ущерб. Сумма гражданского иска со стороны Лискинского МВД составляет 425 тыс. руб., хотя ранее ущерб отделению полиции оценивали в 266,5 тыс. руб.

В свою очередь, сторона защиты заявила, что у нее «нет оснований оспаривать квалификацию содеянного Мирским и доказанность какого-либо из эпизодов предъявленных ему обвинений». Однако адвокат господина Мирского указал на недостатки проведенного предварительного расследования: на отсутствие установленных мотивов нападения на отделение полиции и на низкое качество проведенной психологической экспертизы. «Следствием были допущены существенные нарушения закона, поскольку не были поставлены перед экспертами все исчерпывающие и необходимые вопросы, которые бы объективно смогли восстановить психическое состояние Мирского в момент совершения им инкриминируемых деяний, в частности, о возможности его нахождения в этот момент в состоянии накопительного аффекта»,— отметила сторона защиты.

«То, что произошло — ужасно. Я бесконечно раскаиваюсь за убийство мальчика. Но только мальчика. Остальные, к сожалению, получили по заслугам. Нельзя допускать, чтобы эти непрошеные гости вели себя подобным образом на моей земле. Возможно, наказание было слишком жестким, но эти люди, к сожалению, понимают только силу. Любое зло легче подавить в зародыше»,— сказал подсудимый. В своем последнем слове господин Мирской заявил, что изначально планировал нападение на здание ФСБ в Лискинском районе. Обстрел отделения МВД он назвал «личным протестом против режима, который узурпировал власть».

Оглашение окончательного приговора состоится в Воронежском областном суде 20 июля.

Елизавета Цветкова

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