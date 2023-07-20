Конкуренция на рынке труда Петербурга упала в полтора раза

Минимальный показатель конкуренции за рабочие места в Петербурге обновился: теперь он составляет до 4 резюме на вакансию, в то время как в 2022 году на одну вакансию приходилось 6,5 резюме, сообщают аналитики сервиса HeadHunter.

Особенно сильно дефицит кадров наблюдается в автомобильном бизнесе — всего 2 резюме на вакансию. Также низок показатель заинтересованности соискателей в сфере розничной торговли — 2,3, медицины и фармацевтики — 2,7, рабочего персонала — 2,8, производства и сервисного обслуживания — 3,2, строительства и недвижимости — 3,6.

Высокая конкуренция пока сохраняется у маркетологов — 10,5 резюме на вакансию, специалистов по страхованию — 13,5, топ-менеджеров — 17,5 и представителей сферы искусства 20,6.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на курьеров в Санкт-Петербурге за I полугодие 2023 года вырос на 50% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.

Елизавета Цветкова

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