Объем вакансий курьеров в Петербурге вырос в полтора раза за год

Спрос на курьеров в Санкт-Петербурге за I полугодие 2023 года вырос на 50% по отношению к аналогичному периоду годом ранее, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные участников рынка. Потребность в сотрудниках отметили 65% компаний, использующих доставку.

Как рассказали участники рынка, рост спроса обусловлен прежде всего развитием сферы e-commerce, которое накладывается на низкую безработицу и сокращение трудовой миграции. Около 71% компаний отметили, что стали привлекать к работе сторонние организации помимо собственного штата курьеров.

Конкуренция повышает стоимость привлечения новых курьеров, добавляет издание. Так, 66% компаний отметили рост трат на доставку. В Петербурге стоимость привлечения новых сотрудников выросла за год почти на 40%, а зарплаты курьеров за последние три года — почти в три раза.

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