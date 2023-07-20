Дорожное движение перекроют в двух районах Петербурга

В ближайшие дни дорожные ограничения вводятся в двух районах Санкт-Петербурга: Выборгском и Петродворцовом. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В частности, в связи ремонтом дорожного покрытия на срок с 22 по 23 июля будет полностью перекрыто движение по Поэтическому бульвару у улицы Есенина в Выборгском районе Петербурга.

Кроме этого, из-за запланированных работ по реконструкции теплосетей с 22 июля по 4 августа для автомобилистов будет недоступен участок улицы Путешественника Козлова в Петродворцовом районе — от улицы Братьев Горкушенко до улицы Дашкевича.

В пресс-службе ГАТИ уточняют, что в связи с перекрытием Поэтического бульвара водителям рекомендуется использовать объездные маршруты через проспект Луначарского, проспект Художников и улицу Есенина. В то же время, для обхода закрытого участка улицы Путешественника Козлова в Петродворцовом районе, автомобилистам предлагается следовать по Эрлеровскому бульвару, улице Дашкевича, Озерковой улице и улице Братьев Горкушенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы по устранению колейности на юге КАД завершились досрочно.

Елизавета Горовая

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