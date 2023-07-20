Дорожники отчитались о досрочном завершении работ на юге КАД

В Санкт-Петербурге досрочно завершены работы по устранению колейности на большом участке южной части Кольцевой автомобильной дороги. В настоящий момент все ограничения для автомобилистов сняты, сообщили 20 июля в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет о дорожных работах, которые велись на внутреннем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе. Для этого там перекрывали третью и четвертую полосы движения.

Ремонт начался 2 июля, окончание было запланировано на 23 июля, однако весь объем запланированных задач удалось выполнить раньше времени, отметили в дорожном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном определили подрядчиков по ремонту дорог в северных и южных территориальных районах города за 6 млрд рублей.

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