Из Петербурга впервые запустят авиарейсы в Алжир

Из петербургского аэропорта Пулково впервые запустят прямые перелеты в Алжир. Рейсы начнут выполняться с 27 июля, рассказали 13 июля в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Перелетами займется новая авиакомпания Air Algerie. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье. Сообщение будет осуществляться на самолетах Boeing 737-800.

Планируется, что вылет самолета из Алжира будет происходить в 20:30, прилет в Санкт-Петербург — в 3:15. В обратном направлении из Пулково в аэропорт Алжира вылет назначен на 4:15, прилет — на 7:15.

Вчера, 13 июля, «Ъ-СПб» рассказывал, что из Петербурга в Краснодар запустили междугородний автобус. Он будет курсировать еженедельно.

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