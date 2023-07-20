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В Казани суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники

Советский райсуд Казани отправил под арест на два месяца 29-летнего Сергея Новикова, который обвиняется в подготовке поджога военной техники. Ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации, передает ТАCC.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, господин Новиков был задержан в Казани накануне как участник запрещенного в РФ легиона «Свобода России». Следствие считает, что он собирал дома взрывчатку и сделал схрон с 17 бутылками керосина на Дубравной, недалеко от Казанского танкового училища. Также отмечается, что он планировал поджечь военную технику и атаковать объекты инфраструктуры.

Вину он полностью признал, добавив, что за подготовку поджога ему предложили около 25 тыс. руб. Ему грозит до 20 лет колонии.

"Ъ-Казань"

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