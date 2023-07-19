В Казани задержали сторонника запрещенного в РФ легиона «Свобода России»

Правоохранители в Казани задержали сторонника запрещенного в России легиона «Свобода России». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным источника, мужчина вступил в организацию в апреле 2023 года. Он собирал дома взрывчатку и сделал схрон с 17 бутылками керосина на Дубравной, недалеко от Казанского танкового училища. Он, как считает следствие, планировал поджечь военную технику, а также атаковать объекты инфраструктуры.

В ходе обысков у мужчины обнаружили и изъяли семь трансформаторов для создания тока и семь таймеров для детонатора, дрон, десять систем сброса для него же, два бесшумных часовых механизма, элементы питания и три пакета с компонентом для изготовления взрывчатки.

Задержанному грозит до 20 лет колонии. При этом ранее он уже был судим за возбуждение ненависти.

"Ъ-Казань"