СКР расследует атаку беспилотников на Крым, в которой погибла девочка

Следователи СК России в Крыму расследуют факты атаки беспилотников, в результате которых погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Сотрудники следственных органов Крыма и Севастополя, а также экстренные службы республики работают на месте происшествия. Они устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Утром 20 июля беспилотники упали на несколько зданий в Крыму. В результате погибла 14-летняя девочка.

Татьяна Ручкина

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