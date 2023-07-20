При атаке беспилотника на Крым погибла девочка

Девочка-подросток погибла при атаке беспилотника на северо-запад Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

БПЛА ударил по одному из поселений. В результате были повреждены четыре административных здания. На месте работают специалисты.

Сергей Аксенов заявил, что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая поддержка.

Днем ранее в Крыму произошел пожар на военном полигоне в Кировском районе. Жителей окрестных поселений эвакуировали во временные пункты размещения. Из-за возгорания перекрыли трассу «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Организован объезд района происшествия.

Анастасия Донскова

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