Аэропорт Воронежа ищет подрядчика для ремонта взлетно-посадочной полосы за 22 млн рублей

Стартовал поиск подрядчика для текущего ремонта взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек A, B и C международного аэропорта Воронеж имени Петра I (входит в холдинг «Новапорт») за 22 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Победителя выберут по итогам конкурса, в котором могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подать заявку можно до 7 августа, итоги подведут 15 августа. Выполнение работ должно стартовать в день подписания договора, завершиться — не позднее 30 ноября 2023 года.

С 24 февраля прошлого года в Воронеже, как и еще в ряде регионов юга страны, запрещены гражданские авиарейсы. При этом в местном аэропорте ведется строительство нового терминала, окончание которого ожидается в декабре 2023 года. Накануне объект осмотрел губернатор Александр Гусев. По его словам, с учетом возведения в рамках проекта привокзальной площади, контрольно-пропускного пункта и автоматизированной парковки на 536 мест, работы выполнены на 50%. Их ведет турецкая Limak Marash. Стоимость терминала оценивалась на старте строительства в 5,5 млрд руб.

Согласно представленному в декабре 2021 года уточненному проекту, площадь пассажирского терминала составит 13,68 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 6 тыс. кв. м. После завершения строительства комплекс сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.

Как выглядит новый логотип воронежского аэропорта — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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