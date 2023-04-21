Международный аэропорт Воронеж имени Петра I представил новый логотип в виде двух пересекающихся сердечек

В международном аэропорту Воронежа имени Петра I (входит в холдинг «Новапорт») рассказали о разработке нового логотипа, который соединяет в себе «стрелки взлета и знака посадки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

«В это непростое для нас бесполетное время работа аэропорта, с одной стороны, ограничена, но с другой - бурно кипит. Как вы уже знаете, на территории аэропорта строится новый терминал внутренних воздушных линий. Открытие его будет означать новый виток в истории Воронежской авиации»,- напомнили в аэропорту.

Непосредственно логотип выглядит как два пересекающихся сердечка синего и фиолетового цвета, под которыми написано полное название аэропорта. «История Воронежа неразрывно связана с Петром I и кораблестроением. Поэтому очертания рифового узла и петровского вензеля прослеживается в нашей символике... А еще – это два сердечка, потому что мы всегда рады нашим гостям и очень надеемся на скорую встречу»,- пояснили в компании.

С 24 февраля прошлого года в Воронежа, как и еще в ряде регионов юга страны, запрещены гражданские авиарейсы. При этом в местном аэропорте ведется строительства нового терминала, окончание которого ожидалось в декабре 2023 года. Работы на объекте ведет турецкая Limak Marash. Стоимость терминала оценивалась на старте строительства в 5,5 млрд руб.

Согласно представленному в декабре 2021 года уточненному проекту, площадь пассажирского терминала составит 13,68 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 6 тыс. кв. м.

На прошлой неделе представители «Новапорта» уточняли, Limak Marash ведет в терминале уже отделочные работы: произведена стяжка пола в объеме порядка 5 тыс. кв. м, установлены сэндвич-панели, ведется монтаж систем электроснабжения, автоматической системы пожаротушения, противодымной вентиляции, комплекса технических средств безопасности. Также специалистами генподрядчика прокладываются инженерные сети. В здании контрольно-пропускного пункта полностью закрыт тепловой контур. Кроме того, завершены кровельные, шпаклевочные и штукатурные работы, началась покраска помещений и установка витражей.

Владимир Зоркий