Около 2 тыс. человек приняли участие в «Стартап-форуме-2023» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» состоялся мультиформатный форум для начинающих предпринимателей и самозанятых — «Мой бизнес: Стартап-форум-2023». По оценкам организаторов, офлайн и онлайн в нем приняли участие около 2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Мой бизнес: Стартап-форум-2023» Фото: Василиса Алексеева «Мой бизнес: Стартап-форум-2023» Фото: Василиса Алексеева Маркетолог, экономист Игорь Манн и основатель и генеральный директор «Центра Бизнес-Образования», управляющий партнер Группы компаний ЦБО Ольга Жигальцова Фото: Василиса Алексеева Центральная площадь Верхотурья Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 4 «Мой бизнес: Стартап-форум-2023» Фото: Василиса Алексеева «Мой бизнес: Стартап-форум-2023» Фото: Василиса Алексеева Маркетолог, экономист Игорь Манн и основатель и генеральный директор «Центра Бизнес-Образования», управляющий партнер Группы компаний ЦБО Ольга Жигальцова Фото: Василиса Алексеева Центральная площадь Верхотурья Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В рамках форума выступили 20 спикеров, которые разбирали основные вопросы, волнующие стартаперов: где взять деньги, как минимизировать риски, как пережить кризис трех лет и не закрыться.

Главным событием стало выступление российского маркетолога и экономиста Игоря Манна. Он прочитал открытую лекцию «10 правил, которым нужно следовать, чтобы стартап полетел» и провел закрытые встречи для ограниченного состава участников мероприятия. Спикер посоветовал предпринимателям найти себе наставника, больше читать, заниматься нетворкингом и научиться анализировать ошибки. Господин Манн подчеркнул, как важно выбрать правильное имя для бренда. «Качайте личный бренд. Люди покупают у людей, а не у компаний»,— рекомендовал он.

На форуме работала консалтинг-зона, где можно было получить консультации юристов, специалистов по франшизе и инвестициям.

Форум организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Заместитель министра инвестиций и развития Евгений Тиханов отметил, что для региона сфера развития малого и среднего бизнеса всегда была и остается одним из главных приоритетов. «Наиболее востребованными на сегодня являются финансовые инструменты в виде поручительств. В 2021 году при поручительствах СОФПП было привлечено более 8 млрд руб. кредитов, в предыдущей год эта цифра достигла уже 14 млрд руб., а по итогам полугодия 2023 года мы перевалили уже за 16 млрд руб.»,— рассказал он.

Ранее в креативном кластере «Домна» прошла летняя ярмарка продукции самозанятых. Она была организована властями региона в поддержку мастеров Свердловской области.

Василиса Алексеева

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