В «Домне» открылась летняя ярмарка товаров самозанятых

В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» открылась летняя ярмарка продукции самозанятых. Она организована властями региона в поддержку мастеров Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» открылась летняя ярмарка продукции самозанятых Фото: Василиса Алексеева Слева: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор СОФПП Валерий Пиличев Фото: Василиса Алексеева Следующая фотография 1 / 2 В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» открылась летняя ярмарка продукции самозанятых Фото: Василиса Алексеева Слева: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор СОФПП Валерий Пиличев Фото: Василиса Алексеева

На ней представлены товары для лета и летнего отдыха. Среди них: украшения из эпоксидной смолы, натуральных перьев и камней, плетеные изделия, гончарные работы, вышивки и гобелены, украшения и предметы интерьера из цветного стекла. На ярмарке можно будет купить и другие изделия. В программе летней ярмарки – лекции, мастер-классы для всей семьи, авторские dj-сеты, выступление музыкального коллектива Olivia, скетч-портреты, а также пляжная фотозона и сезонные напитки.

Из 150 поданных заявок на бесплатное участие в ярмарке было отобрано 30 самозанятых. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) обеспечивает самозанятых оборудованным местом, берет на себя все организационные вопросы, занимается продвижением ярмарки. Проект реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ярмарка «Мой бизнес. Краски. Лето» работает 15-16 июля с 10.00 до 18.00. Вход на ярмарку и участие в мастер-классах и лекциях бесплатные.

На церемонии открытия ярмарки присутствовали министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор СОФПП Валерий Пиличев.

Господин Третьяков подчеркнул, что поддержка предпринимательской инициативы, поддержка самозанятых граждан является одним из приоритетных задач губернатора Евгения Куйвашева. «Несмотря на беспрецедентное внешнеэкономическое давление на нашу страну, количество самозанятых граждан не только не уменьшается, но и увеличивается»,— отметил господин Третьяков. По его словам, в регионе уже более 200 тыс. самозанятых и правительство Свердловской области продолжит оказывать им все существующие меры государственной поддержки.

В 2023 году запланировано четыре сезонные ярмарки. Новогоднюю ярмарку, которая прошла в декабре, посетили свыше 1 тыс. человек, свои товары предлагали более 15 мастеров-участников и производителей из Свердловской области. Весенняя ярмарка в первый день собрала свыше 1,5 тыс. посетителей. Проект удалось расширить за счет увеличения площади «Домны». Следующие ярмарки планируется провести в октябре и декабре.

В марте в креативный кластере «Домна» открылась вторая очередь. Новая площадь в 500 квадратных метров откроется в августе, а к концу 2023 – началу 2024 года будет готова четвертая очередь с залом вместимостью 500 человек.

Василиса Алексеева

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