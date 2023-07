NYT: Google тестирует продукт для подготовки новостных статей с использованием ИИ

По данным The New York Times (NYT), ссылающейся на три осведомленных источника, корпорация Google тестирует новый продукт, который «использует искусственный интеллект (ИИ) для производства новостных статей», и ведет переговоры с несколькими крупными СМИ, включая саму NYT, The Washington Post и медиакорпорацию Руперта Мердока News Corp.

Новинка носит рабочее название Genesis, «он может обрабатывать информацию, включая сообщения о текущих событиях, и даже генерировать новостной контент». Источники NYT подчеркивают, что новый продукт должен не заменить журналистов, а стать чем-то вроде персонального помощника для них, «автоматизируя определенные задачи, чтобы освободить время для других задач. Компания видит этот инструмент как ответственную технологию, которая должна стимулировать развитие издательской индустрии и уберечь ее от недостатков генеративного ИИ».

Официальные представители Google так прокомментировали сообщения NYT. «В партнерстве с новостными издателями, особенно с небольшими издательствами, мы находимся на самой ранней стадии изучения идей по потенциальной разработке ИИ-инструментов, которые бы помогали журналистам в их работе,— заявила представительница Goole Дженн Крайдер.— Проще говоря, такие инструменты делаются не для того, чтобы — да они и не могут — заменить ключевую роль журналистов в предоставлении информации, создании и проверке фактов при подготовке материалов. Такие инструменты могут, например, предоставлять варианты для заголовков или тексты в различных стилях».

В свою очередь, представители News Corp сообщили: «Мы находимся в отличных отношениях с Google и считаем, что глава этой компании Сундар Пичаи привержен развитию журналистики».

Евгений Хвостик