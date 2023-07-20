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Коммерсантъ FM
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Hennessey Performance представил 860-сильный Ford Mustang

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новый проект на базе спорткара Ford Mustang последнего поколения.

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Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Фото: Hennessey Performance

Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Фото: Hennessey Performance

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Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Фото: Hennessey Performance

Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850

Фото: Hennessey Performance

За основу был взят Ford Mustang Dark Horse с 500-сильным 5-литровым V8, который получил новые компрессор, систему впуска и выхлоп, переработанный интеркулер и новый блок управления двигателем. За счет доработок отдача мотора выросла до 860 л.с.

Hennessey Ford Mustang Dark Horse H850 также получил новый аэродинамический обвес, выполненный из карбона, и облегченные колесные диски. На кузове и в салоне появились шильдики с логотипами тюнинг-ателье.

Производство нового спорткара начнется до конца 2023 года. Стоимость доработки Ford Mustang Dark Horse до уровня Hennessey H850 оценивается в $50 тыс.

Максим Вершинин

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