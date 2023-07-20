В Свердловской области запустят производство беспилотников за 200 млн рублей

В Лесном (Свердловская область) запустят производство беспилотных летательных аппаратов. Проект реализует научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты» («НПК ЭСК»). Объем инвестиций составит около 200 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, в 2022 году «НПК ЭСК» получила статус резидента территории опережающего развития «Лесной». Выпуск беспилотников начнется в 2025 году. «Регион обладает компетенциями в сфере проектирования, производства, оснащения и модернизации оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов»,— отметил господин Ионин.

Напомним, в Свердловской области 3 мая был установлен запрет на полеты беспилотных воздушных судов, который будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы. В июне власти региона уточнили перечень работ, для проведения которых в условиях особого режима по безопасности могут использоваться беспилотники.

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