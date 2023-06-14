Свердловские власти уточнили условия для использования беспилотников

Власти Свердловской области уточнили перечень работ, для проведения которых в условиях особого режима по безопасности могут использоваться беспилотные воздушные суда, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно новой редакции указа губернатора Евгения Куйвашева «Об использовании беспилотных воздушных судов на территории Свердловской области» их могут использовать для мониторинга состояния недр, отслеживания работы электросетей, нефтеперерабатывающих комплексов и газотранспортных сетей, объектов дорожного хозяйства. Беспилотники разрешено использовать для обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, производства и испытания беспилотных воздушных судов.

Напомним, в октябре 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ, которым Свердловская область была отнесена к числу регионов, в которых введен уровень базовой готовности. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов. В Свердловской области 3 мая был установлен запрет на полеты беспилотных воздушных судов, который будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникающие угрозы.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте