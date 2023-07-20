Госдума приняла во втором чтении законопроект о налогообложении для работающих из-за границы

Госдума приняла во втором чтении законопроект с рядом изменений в Налоговый кодекс. Среди них — установление ставки 13% и 15% налога на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих на российские компании из-за рубежа даже при утере налогового резидентства. Законопроект также касается различных вопросов налогового администрирования и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль.

Какие еще изменения предполагает законопроект:

наделить ФНС полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков (сейчас они закреплены за Минфином);

процедура досудебного урегулирования налоговых споров распространяется на разбирательства имущественного характера, возникающие при реализации активов налоговых органов, действий или бездействий должностных лиц;

прописываются вопросы применения института электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов;

от НДС освобождаются услуги застройщика по ДДУ при продаже нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест в многоквартирном жилом доме (ранее вопрос регулировался пояснением ФНС);

лимит расходов на создание одной единицы товара для передачи в рекламных целях без НДС увеличивается со 100 руб. до 300 руб.;

до 2030 года продлевается ограничение, позволяющее компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50% (сейчас мера действует до 2025 года);

для организаций-резидентов особых экономических зон устанавливается ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, в размере 2%;

месторождения сверхвязкой нефти включается в третью группу налога на добавленную стоимость;

тарифы на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили будут проиндексированы на 5% вместо запланированного ранее роста на 4% с некоторыми исключениями;

прибыль личных фондов россиян, не занимающихся активной коммерческой деятельность будет облагаться по ставке 15%, в некоторых случаях активы можно будет вывести без налоговых последствий.

Законопроект был повторно внесен правительством в мае после доработки. Документ содержит 300 страниц.

Подробнее об изменениях — в материале «Ъ» «Налоговый кодекс пошел на поправки».

Леонид Уварчев