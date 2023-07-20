Югорчане устроили лобовое ДТП на трассе под Волгоградом, один из водителей погиб

На 562 км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись автомобили марки Chevrolet Cruze и Kia Carnival. Как сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Волгоградской области, обе машины зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). 64-летний водитель Chevrolet погиб.

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По предварительным данным ГИБДД, водитель машины марки Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia под управлением 53-летнего водителя. Травмы получили 39-летний пассажир Chevrolet и 58-летняя пассажирка Kia.

Напомним, ранее на трассе Голышманово — Аромашево в Тюменской области в ДТП погибла семья с ребенком из Пыть-Яха (ХМАО-Югра).

Полина Хабарова

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