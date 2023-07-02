Семья с ребенком погибла в ДТП на Тюменской трассе

Семья с ребенком из Пыть-Яха вечером 1 июля погибла в ДТП на 8-м км автодороги Голышманово-Аромашево в Тюменской области. По предварительным данным ГИБДД по Тюменской области, 47-летний водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.

Водитель и два пассажира Toyota Carina погибли. По данным ГИБДД, в иномарке ехала семья из Пыть-Яха (ХМАО-Югра): семилетний сын водителя (47-летней женщины) и 49-летний мужчина, житель Казахстана.

66-летнего водителя второго автомобиля — жителя с. Аромашево, увезли в больницу с различными травмами.

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