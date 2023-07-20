Краснодарским туристам на северном склоне Эльбруса доступна мобильная связь

В местечке Джилы-Су в Кабардино-Балкарии МегаФон запустил сезонную базовую станцию — вторую по высоте на Северном Кавказе. Голосовой сервис и мобильный интернет доступны туристам и альпинистам при штурме высочайшей горы Европы с северной стороны.

Фото: предоставлено Министерством курортов и туризма КБР

Объект связи МегаФона установлен на высоте около 3800 м над уровнем моря и обеспечивает устойчивый сигнал в популярных туристических локациях КБР. Это более 20 целебных источников, известных далеко за пределами республики, а также многочисленные туристические тропы: «Поляна каменных грибов», «Немецкий аэродром», «Поляна Эммануэля», «Водопады Джилы-Су». Также неподалеку расположен штурмовой лагерь альпинистов «Теплый стан» и база МЧС.

«Связь в горах — это не столько вопрос комфорта, сколько безопасности. Лагерь "Теплый стан" альпинисты используют для восхождения на Эльбрус с северной стороны. Это более сложный маршрут на вершину, чем с юга, но при этом очень живописный и популярный среди восходителей»,— комментирует спасатель Алексей Водолазкин.

Для того чтобы отдыхающие всегда оставались на связи со своими родными и близкими, новая телеком-инфраструктура, запущенная в Джилы-Су, работает автономно — от дизельного генератора. Поскольку подвезти топливо к ней можно только летом, то и покрытие она обеспечивает исключительно в теплое время года — до октября включительно. Однако именно в этот период мобильная связь здесь наиболее востребована. Местные и гости республики выбирают эти места для посещения обычно летом и в начале осени.

Эльбрус остается одним из самых привлекательных туристических направлений на Северном Кавказе и в целом по стране. Аналитики отмечают увеличение числа туристов из Краснодарского края на 23,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Находясь здесь, они совершили 177 тыс. звонков, что равно 17,5 неделям беспрерывного общения. Трафик в сети оператора за этот период вырос в 1,5 раза. Южане прокачали 9 ТБ данных — такого объема достаточно, чтобы загрузить в социальные сети 3,6 млн фото с красочными пейзажами гор.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

ПАО МегаФон , megafon.ru