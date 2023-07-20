Путин продлил действие специальных экономических мер до 2025 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ был подписан президентом 8 марта 2022 года. Его действие истекало 31 декабря 2023 года.

Документ запрещает федеральным органам власти совершать сделки с юрлицами и физлицами, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Кроме того, запрещено обязательства по совершенным сделкам исполнять перед лицами, даже если они не исполнены или исполнены не в полном объеме

Указ также разрешает устанавливать запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. Кроме того, согласно этому указу, правительство определяет перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз некоторых видов продукции и сырья.

Анастасия Ларина