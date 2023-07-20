Песков заявил, что в федеральных органах власти будут приветствовать ветеранов спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в федеральных органах власти не опасаются прихода в их ряды ветеранов специальной военной операции. По его словам, их будут только приветствовать. Ранее сегодня в обращении к первому форуму ветеранов боевых действий СВО президент отметил, что участие бойцов спецоперации в общественной жизни очень важно.

Представителя Кремля во время пресс-колла попросили прокомментировать слова Владимира Путина о том, что у участников военной операции должны быть перспективы не только в армии, но и на гражданке. Господин Путин высказал свое мнение насчет перспектив ветеранов СВО на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей», где он в частности общался с добровольцем военной операции Ильей Штокманом, победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

Господина Пескова спросили, не боятся ли чиновники прихода на службу таких «мужиков» из числа ветеранов, как господин Штокман. «И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих»,— сказал господин Песков.

Представитель Кремля отметил, что механизм платформы «Россия — страна возможностей» и ее организации «как раз и является основным источником формирования кадрового резерва». Он обратил внимание на трудоустройство выпускников этой платформы в органах муниципальной, региональной и федеральной власти.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ» «Россия — страна восторженностей».

Леонид Уварчев