Во втором квартале в Грузию съездили более 400 тыс. россиян

Во втором квартале 2023 года Грузию посетили 443 624 гражданина РФ. Такие данные приводит Министерство внутренних дел кавказской страны со ссылкой на информацию Департамента пограничной полиции МВД. По этому показателю граждане России на первом месте среди всех иностранцев, посетивших Грузию с апреля по июнь. Во втором квартале в Грузию приехали сухопутным либо воздушным транспортом на 145 207 россиян больше, чем с января по март текущего года.

То же ведомство сообщает, что во втором квартале границу Грузии в обратном направлении пересекли 427 443 гражданина РФ, что может свидетельствовать об интенсивном движении туристических потоков и о том, что, в отличие от 2022 года, когда более 100 тыс. россиян переехали в Грузию на ПМЖ и не покидали ее пределов, на этот раз граждане РФ приезжают именно на отдых.

Интенсивности туристических потоков во многом способствовало возобновление с 15 мая прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Основными туристическими направлениями для россиян остаются Тбилиси, Батуми и винодельческий регион Кахетия.

Георгий Двали, Тбилиси