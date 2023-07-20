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ГИБДД: в ПДД есть норма, разрешающая ездить на электросамокатах вдвоем

Представитель ГИБДД Виктор Стельмах заявил, что в правилах дорожного движения в России есть норма, позволяющая ездить вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), если конструкция средства передвижения предусматривает эту возможность. Об этом он рассказал в ходе выступления в Общественной палате на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги».

Виктор Стельмах отметил, что он не знает о СИМ, которые по конструкции позволяют перевозить людей. «Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений будет вноситься», — сказал он (цитата по ТАСС).

С 1 марта действуют поправки в ПДД о том, что электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства имеют статус СИМ. Согласно закону, передвигаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. По данным ГИБДД, за последние шесть месяцев число ДТП с СИМ выросло на 60% по сравнению с летом 2022 года. На этом фоне для электросамокатов могут ввести обязательную сертификацию, это позволит штрафовать владельцев за превышение скорости.

Накануне кикшеринг «Юрент» плакаты с социальной рекламой на улицах Москвы против небезопасной езды на самокате вдвоем. Рекламный лозунг гласит: «Бро, не будь петушком, или на двух самокатах или пешком». Частью рекламной кампании также является видео с отсылкой на тренд из TikTok, в котором аренду одного самоката на двоих называют «петушерингом» вместо «кикшеринга».

Полина Мотызлевская

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