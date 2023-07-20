ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»

Магнитогорский металлургический комбинат награжден дипломом национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023» за строительство природоохранных объектов. Церемония награждения победителей состоялась в Москве 19 июля.



Экспертное жюри высоко оценило деятельность Магнитки по внедрению наилучших доступных технологий, позволяющих радикально снижать воздействие на окружающую среду.

«В основе стратегии развития ММК – формирование комфортной и благоприятной окружающей среды в местах размещения активов компании. Только в прошлом году инвестиции комбината в природоохранную деятельность и реализацию экологической программы составили около 30 млрд рублей. Наша цель – кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, что позволит ему уже в 2025 году получить статус «Чистого города». В рамках решения этой задачи компания реализует масштабную программу модернизации первого передела – агломерационного, коксохимического и доменного производств, с выводом из работы устаревших агрегатов и строительством современных природоохранных установок», – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

Компания представила на конкурс сразу несколько важных экологических проектов, завершенных в 2022 году: запуск системы пылеподавления в доменном цехе и цехе подготовки аглошихты, ввод в строй газоочистных установок кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов и строительство системы аспирации подбункерных помещений доменной печи № 9. В совокупности эти мероприятия позволили снизить выбросы пыли в атмосферу более чем на 1000 тонн в год.

Продолжается реализация еще одного амбициозного проекта – строительство новой коксовой батареи № 12 мощностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год. С запуском обеих очередей объекта в 2023–2024 годах будут постепенно выведены из строя пять устаревших батарей. Это позволит снизить выбросы пыли в атмосферу еще на 11 350 тонн в год.

Премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Торгово-промышленной палаты РФ и Общественной палаты Российской Федерации. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. В этом году организаторы получили свыше 200 заявок из 50 регионов России. ПАО «ММК» становится лауреатом премии третий год подряд.

ПАО «ММК»