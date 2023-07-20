«Россети Тюмень» направили порядка 1,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения пяти месторождений в Югре

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Урай – Новая» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект участвует в электроснабжении пяти нефтяных месторождений Шаимской группы и 6 населенных пунктов в Кондинском районе Югры. На выполнение работ компания направила порядка 1,5 млн рублей.



На ЛЭП протяженностью 120 километров специалисты укрепили 58 фундаментов опор и 12 железобетонных стоек, заменили 114 гасителей вибрации. Также энергетики установили на линии более 70 птицезащитных устройств. Они позволят сохранить популяцию пернатых и снизить риск нарушения электроснабжения.

Транзитная линия 110 кВ «Урай – Новая» снабжает электроэнергией Тетеревское, Мортымья-Тетеревское, Толумское, Узбекское и Убинское месторождения нефти, разработку которых ведет компания «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность передачи энергоресурса 2,5 тыс. жителей, социальным объектам и центрам добычи углеводородов на территории Кондинского района ХМАО-Югры.

АО «Россети Тюмень»