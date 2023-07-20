В РЖД опровергли задержки «Ласточек» под Петербургом

В РЖД опровергли информацию о задержках пригородных поездов «Ласточка», следующих в Санкт-Петербург. Об этом днем 20 июля со ссылкой на колл-центр компании сообщает «Комсомольская правда».

Утром в четверг в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили изданию «Фонтанка», что якобы сразу три пригородных поезда «Ласточка» на Финляндском направлении опаздывают в Петербург. Причиной задержки назывались технические неполадки.

Уточняется, что речь идет о поездах: № 6512 Приозерск — Санкт-Петербург, № 6524 Кузнечное — Санкт-Петербург и № 7582 «Ласточка» Кузнечное — Санкт-Петербург.

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