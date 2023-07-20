Несколько «Ласточек» опаздывают в Петербург из-за технических неполадок

Сразу три пригородных поезда «Ласточка» на Финляндском направлении опаздывают в Санкт-Петербург утром 20 июля. Причиной их задержки стали технические неполадки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя Октябрьской железной дороги.

Уточняется, что речь идет о поездах: № 6512 Приозерск — Санкт-Петербург (опоздание на 15 минут), № 6524 Кузнечное — Санкт-Петербург (на 18 минут) и № 7582 «Ласточка» Кузнечное — Санкт-Петербург (1 час 39 минут).

В ОЖД пообещали «принять меры для скорейшего ввода опаздывающих поездов в график движения».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две электрички и поезд дальнего следования задержали под Петербургом из-за очередного поджога релейного шкафа.

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