«РИА Новости»: в МИД прибыл временный поверенный Великобритании

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Великобритании в Москве. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

По данным агентства, его машина подъехала к зданию ведомства. «Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — так поверенный ответил на вопрос журналиста о целях встречи.

Временный поверенный в делах страны обычно исполняет обязанности посла в его отсутствие, например, когда он в отпуске.

Посол Великобритании в России — Дебора Броннерт — последний раз посещала МИД России в апреле этого года. Ее вызвали «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу» после того, как она поприсутствовала на оглашении приговора общественному деятелю Владимире Кара-Мурзе (внесен Минюстом в список иноагентов).

Сегодня, 20 июля, Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане. 17 июля правительство Великобритании расширило список лиц и компаний, подпадающих под действие антироссийских санкций, на 14 позиций. В частности, под британские санкции попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Камчатского края Владимир Солодов, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев.