Electrolux сообщил о готовящейся продаже бренда Zanussi

Шведский производитель бытовой техники Electrolux опубликовал отчетность за второй квартал, сообщив о неожиданных убытках, и предупредил, что планирует в ближайшие годы продать бренд Zanussi, а также ряд других неключевых активов.

Чистый убыток Electrolux во втором квартале составил 648 млн шведских крон (€56 млн), в то время как годом ранее за аналогичный период у компании была прибыль €22 млн, и аналитики ожидали в этот раз чистую прибыль на уровне €30 млн. Продажи во втором квартале упали на 8,4% и составили €2,8 млрд. В отчетности компания предупредила, что начала процедуру подготовки к отделению ряда неключевых активов, включая бренд Zanussi. По оценкам Electrolux, потенциальная стоимость этих активов составляет около €870 млн.

Бренд Zanussi был приобретен шведским производителем в 1984 году. Компания объясняет, что продажа является частью процесса изменения стратегии, и отмечает, что слабые показатели на данном этапе отражают низкий спрос на рынке и низкую покупательную способность потребителей.

Акции Electrolux, которые в последние несколько лет стабильно дешевеют, реагируют на публикацию отчетности падением на 15,4%.

Алена Миклашевская