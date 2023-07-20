В Свердловской области открылись два новых магазина «Камкабель»

Качественную и надежную кабельно-проводниковую продукцию жители Невьянска и Арамиля сегодня могут приобрести без проблем – в этих городах открылись магазины по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров «Камкабель».

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Арамиль – город-спутник Екатеринбурга, находится в 30 км от столицы Свердловской области. Магазин «Камкабель» расположился в здании по ул. Пролетарской, 82, на территории крупного оптового комплекса «Арамильский привоз». Здесь можно приобрести самые разнообразные товары: от стройматериалов и сантехники до спортивного инвентаря, оргтехники, детских товаров и растений. То, что место для магазина «Камкабель» подходящее, подтверждают продажи, совершенные уже в день торжественного открытия, на которое из Перми в Арамиль приехали представители отдела франчайзинга «Камского кабеля», чтобы подтвердить соответствие торговой точки всем требованиям.

Магазин «Камкабель» в Невьянске разместился в самом центре города – на цокольном этаже дома по ул. Ленина, 18. Территориально Невьянск находится ближе к Нижнему Тагилу, а его население составляет около 22 тыс. жителей. При этом конкуренция в сегменте кабельно-проводниковой продукции здесь невысокая: сетевые магазины в небольшие населенные пункты заходят неохотно, а потребность в электротехнических товарах все равно есть.

Сегодня «Камский кабель» ищет партнера по франшизе в Хабаровске – одном из крупнейших городов Дальнего Востока нашей страны. Не секрет, что кабели, провода и электротехнические товары пользуются стабильно высоким спросом, поэтому владельцам такого бизнеса не придется выдумывать креативные PR-акции, чтобы привлечь клиентов: с качественной и необходимой продукцией это просто не нужно, достаточно найти подходящую площадку для своего магазина. Ей может стать как торговая точка в центральной части населенного пункта, так и помещение на территории строительного рынка.

Розничная сеть «Камкабель» постоянно расширяется. В ближайшее время к запуску готовятся фирменные магазины в Шымкенте и Астане.

ООО «Камский кабель»