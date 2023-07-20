«Сборка складного флагмана на высоте»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о своих впечатлениях от смартфона китайского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Device Co., Ltd. Фото: Huawei Device Co., Ltd.

Почти 23 млн поставленных в этом году смартфонов придется на аппараты со складными дисплеями. Рынок устройств в этой категории растет весьма стремительно, отметили аналитики Counterpoint Research. В прошлом году доля моделей с гибкими экранами составила чуть больше 1% в глобальном исчислении. Однако в премиальном сегменте, где минимальная стоимость находится на уровне $800, они уже отъели 7% рынка.

Новые модели в этой категории будут появляться. Технологии складных дисплеев будут развиваться, что не только трансформирует рынок, но и повлияет на спрос. К примеру, почти треть американских пользователей своим следующим смартфоном с высокой вероятностью выберут телефон с гибким дисплеем.

В России, где 40% от 275-миллиардного рынка приходится на смартфоны стоимостью свыше 50 тыс. руб., спрос на сегмент складных устройств продемонстрировал рост в 2,3 раза за текущее первое полугодие. Такими цифрами делится «М.Видео-Эльдорадо». По данным компании, в нашей стране драйверы развития схожие. Ассортимент расширяется, пока в основном за счет новинок из Китая. Восприятие покупателей позитивное.

И я могу только подтвердить предыдущие мнения. Актуальные складные модели компаний Oppo, Tecno и Huawei, например, которые я уже держал в руках и тестировал, точно не выглядят сомнительно, а по ряду аспектов привлекательнее смартфонов обычного форм-фактора. Huawei Mate X3, который я испытывал последним, вышел особенно удачным. По своему весу и габаритам он очень близок к «яблочному» флагману. Но при этом у него очевидно сразу два дисплея, один из которых гибкий и в диагонали почти 8 дюймов. По весу же «китаец» на один грамм легче.

При этом нельзя сказать, что создателям Mate X3 пришлось идти на какие-то жертвы или компромиссы. Разве что отсутствует устойчивость к пыли, что обусловлено инженерией форм-фактора. Зато уровень влагозащиты максимальный. Вообще, сборка складного флагмана Huawei на высоте, как начинка, операционная система и дизайн. Спорить о вкусах можно лишь в вопросе оформления основного блока камер. Да, сложности с сервисами Google никуда не пропали. Но «костыли» для смартфонов Huawei найдены и исправно работают.

В 2027 году специалисты IDC прогнозируют глобальные поставки складных телефонов уже на уровне свыше 48 млн единиц с рыночной стоимостью в $42 млрд.