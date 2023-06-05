Петербургского перевозчика обязали оборудовать валидаторы для оплаты картой «Мир»

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску управления Роспотребнадзора по Ленобласти к автоперевозчику ООО «Вест-сервис» (работает в Петербурге и области). Дело касалось жалоб пассажиров на невозможность оплатить проезд в маршрутках с помощью платежной карты «Мир».

Как сообщили 5 июня в объединенной пресс-службе городских судов, надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать перевозчика оборудовать маршрутки №181, №401, №632, №632А, №682, №486В и №687 такими валидаторами. При этом региональный Роспотребнадзор отметил, что ранее уже неоднократно в связи с этим выносил компании предостережения.

Представитель ответчика в суде заявил, что транзакции по картам «Мир» проводятся на всех его автобусах. Однако в ответ были предоставлены акты с видеозаписями, свидетельствующие о том, что это далеко не так.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался об установке около 50 павильонов общественного транспорта за минувшую неделю.

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