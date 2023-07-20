Бой-реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры пройдет 21 октября в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет бой-реванш с бразильцем Чарльзом Оливейром на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Об этом сообщил глава промоушена UFC Дэйна Уайт в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ислам Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года. Он выиграл бой с Чарльзом Оливейрой, применив удушающий прием. В феврале он защитил титул в легком весе в бою с австралийцем Александра Волкановски.

31-летний Ислам Махачев родом из Махачкалы. Он одержал 24 победы (в том числе 12 побед подряд) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Чарльза Оливейры 34 победы и девять поражений.