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Коммерсантъ FM
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Кучма в 2002 году просил Блэра помочь со вступлением Украины в Евросоюз

Национальный архив Великобритании опубликовал документы, связанные с переговорами со вступлением Украины в Евросоюз в начале 2000-х годов. В одном письме украинский лидер Леонид Кучма призывал британского премьера Тони Блэра поддержать вступление в ЕС.

Леонид Кучма возглавлял Украину в 1994–2005 годах, Тони Блэр занимал пост главы британского правительства в 1997–2007 годах. Великобритания до 2020 года входила в ЕС.

В письме от 2002 года господин Кучма написал господину Блэру по поводу стремления в ЕС: «Зная вас как искреннего друга Украины, я возлагаю большие надежды на вашу личную поддержку в этом исключительно важном вопросе» (цитата по The Guardian).

Обсуждение вопроса велось на фоне предложения главы МИД Великобритании Джека Стро предоставить Украине, Молдавии и Белоруссии «специальный статус соседа». Спецсоветник премьера Роджер Лиддл считал, что эта идея может не понравиться украинцам. Посол Великобритании в Киеве Роланд Смит критиковал инициативу, потому что «Белоруссия — это последняя диктатура в Европе, Молдавия — это беднейшая страна в Европе, руководство которой не контролирует значительную часть территории». Украину он называл «несовершенной демократией». Посол также призывал ЕС спросить у себя, почему он не хочет членства Украины, в отличие, например, от Албании, Болгарии, Румынии. «Потому что украинцы — не европейцы? Потому что страны, входившие в состав СССР дольше, чем прибалтийские государства, неизлечимо заражены советским менталитетом?... Потому что мы действительно считаем, что Украине следует вернуться к России, где ей и место?».

Господин Лиддл перед встречей господина Блэра с президентов РФ Владимиром Путиным докладывал, что «украинцы подавлены тем, что большая часть Европы и новая администрация США пытаются сбить их с курса» на ЕС. «У нас слишком радужное представление о Путине (который, по их мнению, умный, презентабельный политик, но не герой демократии)»,— писал господин Лиддл господину Блэру.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года говорил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, потому что он «не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО». Однако позднее, в мае 2023 года, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что отказ Киева от стремления в ЕС является одним из условий для мира.

Леонид Уварчев

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