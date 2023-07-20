Апелляция признала законным недопуск «Комтранссервиса+» к закупке на вывоз ТКО

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Челябинского УФАС, которое признала законным недопуск ООО «Комтранссервис+» (Копейск) к участию в закупке на транспортировку ТКО. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В 2022 году Центр коммунального сервиса не допустил оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, «Комтранссервис+» (КТС+), к участию в торгах на оказание услуг по транспортировке ТКО на территории Копейска. Причиной стало несоответствие критерию о наличии опыта у исполнителя: компания представила заказчику контракты, один из которых находился в стадии исполнения.

КТС+ пожаловался в Челябинское УФАС на действия заказчика аукциона. Антимонопольное ведомство нарушений в работе конкурсной комиссии ЦКС не нашло. Правоту регионального УФАС подтвердил Арбитражный суд Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского УФАС о злоупотреблении доминирующим положением в отношении операторов по обращению с ТКО в Копейске — ООО «Комтранссервис» и ООО «Комтранссервис+». Два года назад антимонопольное ведомство оштрафовало компании за то, что в 2020 году они отказались принимать отходы от ЦКС из-за долгов по договорам.

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