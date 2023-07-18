Замглавы Таганрога Валерий Зелинский подал в отставку

Свой пост покинул заместитель главы администрации Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский, сообщает «РБК Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Кандидата, который займет вакансию пока нет.

Валерий Зелинский был назначен на должность в июне прошлого года. Ему 52 года. До своего назначения в администрации Таганрога служил в рядах вооруженных сил, майор запаса. Работал в различных организациях, где занимал руководящие должности.

Причины отставки заместителя главы не уточняются.

Анастасия Назарова