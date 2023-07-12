СОСПП и hh.ru займутся борьбой с дефицитом кадров на уральских предприятиях

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru заключили соглашение о совместной борьбе с дефицитом кадров на предприятиях региона. Документ был подписан в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

В рамках соглашения будут проводиться совместные мероприятия по вопросам поиска кадров, проведение проектно-аналитических работ, социологических экспертно-аналитических исследований и т. д.

Руководитель отдела по работе с госорганизациями hh.ru Ирина Котусенко заявила, что 70% работодателей и крупных промышленных предприятий Свердловской области являются членами СОСПП. По ее словам, сейчас острая нехватка кадров на производстве — ключевая проблематика для рынка труда регион. «Для разрешения ситуации важно понимать первопричины этого, отслеживать статистику и оперативно реагировать на изменения, а также использовать самые современные инструменты найма и работы с персоналом»,— добавила госпожа Котусенко.

Напомним, в июне в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходилось всего 2,2 резюме, что говорит о глубоком дефиците кадров на рынке труда. За год конкуренция за рабочие места снизилась в два раза — в июне 2022 года в области на одну вакансию приходилось 4,1 резюме.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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