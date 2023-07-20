Карантин на месте вспышки заболевания сибирской язвой в Туве продлен до 30 июля

Карантин в местечке Даг-Арты села Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Республики Тыва, введенный ранее из-за случаев заболевания сибирской язвой, продлен до 30 июля. Установленный ранее срок ограничений истекал 20 июля.

Решение о продлении было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Ее заседание состоялось 19 июля.

«Службе ветеринарии республики необходимо представить сведения о вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных против сибирской язвы в разрезе эпизоотического очага, неблагополучного населенного пункта и угрожаемой зоны. Министерству здравоохранения рекомендовано увеличить ежегодный плановый охват вакцинацией против сибирской язвы населения Барун-Хемчикского района из группы риска»,- сообщила пресс-служба республиканского правительства по итогам заседания.

Как писал «Ъ-Сибирь», случаи заражения были зарегистрированы в конце июня. Всего в инфекционную больницу в Кызыле госпитализировали пять человек. 17 июля четверо больных отказались от лечения и самовольно покинули клинику. В настоящее время они находятся в Барун-Хемчикском районе и городе Ак-Довураке под амбулаторным наблюдением медиков.

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Валерий Лавский