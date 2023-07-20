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Коммерсантъ FM
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У Дальневосточной таможни сменился начальник

Исполняющим обязанности начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) назначен генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Березин. Ранее он занимал пост первого замначальника ДВТУ. Об этом сегодня, 20 июля, сообщила пресс-служба управления.

Возглавлявший с июня 2015 года ДВТУ генерал-лейтенант таможенной службы Юрий Ладыгин назначен руководителем представительства таможенной службы РФ при таможенной службе Республики Казахстан.

Регионом деятельности ДВТУ является территория 11 субъектов Дальневосточного федерального округа: Республики Бурятия и Саха (Якутия),Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

В 2022 году в доход федерального бюджета ДВТУ перечислено 757,5 млрд руб., это на 21% больше, чем в 2021 году, говорится в материалах управления.

Алексей Чернышев, Владивосток

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