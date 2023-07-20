41 человек пострадал при взрыве в Йоханнесбурге

Премьер-министр южноафриканской провинции Гутанег Паньяза Лесуфи заявил, что в результате взрыва в административном центре региона, городе Йоханнесбург, никто не погиб, пострадал 41 человек. Из них двое находятся в критическом состоянии, девять человек получили тяжелые ранения, а остальные 30 отделались легкими травмами, передает AFP.

Господин Лесуфи назвал чудом тот факт, что никто не погиб при взрыве. Он сообщил, что предварительное расследование не выявило причин инцидента. Премьер подчеркнул, что ущерб от взрыва очень большой.

В ночь на 20 июля в Йоханнесбурге произошел взрыв, в результате которого на месте инцидента частично разрушилась дорога и перевернулся один автомобиль.

По одной из версий, взрыв произошел из-за утечки газа. Местный дистрибьютор газа, компания Egoli Gas, поставила эту версию под сомнение. В компании заявили, что в газовой сети не было зафиксировано потери давления.

Местные власти собираются эвакуировать людей в радиусе одного километра от места взрыва, потому что в воздухе там ощущается «химический запах». У властей есть опасения, что может произойти еще один взрыв.

Эрдни Кагалтынов