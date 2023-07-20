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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Великобритании попросил премьер-министра не назначать его министром обороны

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прокомментировал сообщения в СМИ о том, что его могут назначить следующим главой Минобороны Соединенного Королевства. Господин Клеверли заявил, что ему нравится его нынешняя должность, и он очень хочет остаться на своем месте.

«Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, то я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной»,— сказал глава МИД на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Мероприятие транслируется на YouTube.

Ранее The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает кандидатуру господина Клеверли в качестве следующего министра обороны. Действующий глава оборонного ведомства, Бен Уоллес, заявил изданию, что осенью уйдет из политики.

Эрдни Кагалтынов

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