Госдеп США одобрил продажу ракет AMRAAM Германии за $2,9 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Германии 969 ракет средней дальности класса «воздух—воздух» AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и сопутствующего оборудования на сумму $2,9 млрд, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

AMRAAM — ракета класса «воздух—воздух» средней дальности. Является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. Стоимость одной ракеты варьируется в зависимости от модификации от $1,2 млн до $1,97 млн.

В пресс-релизе уточняется, что в пакет запрошенного правительством ФРГ оборудования, в частности, вошли до 12 секций наведения AMRAAM C8, учебные ракеты AIM-120 и устройства защиты связи (COMSEC) KGV-135A. Основным поставщиком в этой сделке выступит компания Raytheon, сообщило ведомство.

21 июня стало известно, что США заключили контракт с Raytheon на производство усовершенствованной версии ракет AMRAAM на сумму более $1,1 млрд. По условиям контракта, часть произведенных ракет США поставят на Украину.

Эрдни Кагалтынов