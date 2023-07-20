Иномарки разъехались с кредитами

Как стало известно “Ъ”, в Москве расследуется уголовное дело о махинациях с автокредитами. По версии полицейского следствия, группа злоумышленников получила в различных банках средства на покупку дорогих иномарок, после приобретения которых автомобили продавала, а деньги кредитным учреждениями не возвращала. Пока в деле фигурируют суммы похищенного в миллионы рублей, но не исключено, что по мере расследования они могут увеличиться. Одному из предполагаемых организаторов махинаций Виталию Убасеву Троицкий райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей. Кстати, бизнесмен ранее уже был судим за незаконный вывоз валюты за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С ходатайством о продлении Виталию Убасеву срока ареста на два месяца в Троицкий райсуд столицы обратился следователь следственного управления УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве. Мотивируя свое требование, он указал, что Виталий Убасев обвиняется в тяжком преступлении — мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). В связи с этим, отметил представитель следствия, фигурант дела, оставаясь на свободе, может скрыться, вступить в сговор с еще не установленными сообщниками, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить улики по делу, оказать давление на свидетелей или каким-то иным способом воспрепятствовать расследованию. Защита, в свою очередь, просила суд отказать в удовлетворении ходатайства полицейского следствия, указывая, что причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению не очевидна, сам он является гражданином России, имеет постоянную регистрацию и не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, а кроме того, положительно характеризуется по месту жительства и содержит семью. Адвокат просила изменить меру пресечения подзащитному на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. В итоге суд посчитал аргументы следствия более убедительными и ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворил. Отметим, что это уже не первое продление ареста фигуранта, и ранее апелляционная инстанция Мосгорсуда отклоняла жалобы защиты на решения Троицкого райсуда.

Полицейское следствие считает Виталия Убасева одним из организаторов мошеннической схемы, связанной с хищением кредитов, которая действовала с 2019 года.

Сами махинации были несложными. Как говорится в материалах уголовного дела, фигуранты расследования обращались в различные столичные банки (в материалах расследования упоминаются БМВ-банк, «Открытие», «Кредит Европа банк» и ряд других) и предоставляли документы, «содержащие заведомо ложные сведения», на получение средств для покупки дорогих иномарок — BMW X3, BMW X5, KIA K5 и Sportage. После приобретения автомобилей злоумышленники, по данным следствия, тут же начинали подыскивать покупателей на них и некоторое время для придания законности своим действиям выплачивали кредиты. Однако как только машину удавалось продать, махинаторы оставляли деньги себе, а с банками расплачиваться переставали.

После нескольких лет действия мошеннической схемы полицейские пришли к выводу, что имеют дело с одной и той же группировкой мошенников, и осенью прошлого года объединили материалы разбирательств по заявлениям потерпевших банков в одно уголовное дело, расследованием которого и занялось СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве. В результате в начале этого года полицейским удалось выйти на Виталия Убасева и задержать его. Ему было предъявлено обвинение, после чего фигуранта по ходатайству следствия и поместили в СИЗО.

Стоит отметить, что подследственный уже был судим ранее.

В 2020 году Октябрьский районный суд Новороссийска признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере). Как установил суд, будучи в свое время генеральным директором ООО «Антей» и ООО «Восток», Виталий Убасев под видом реализации разного рода сделок вывел из России за границу (в приговоре упоминаются, в частности, шотландский, итальянский и китайский банки) денежные средства в иностранной валюте на общую сумму (по тогдашнему курсу) 295 млн руб. Виталий Убасев был приговорен к двум годам колонии-поселения. С учетом отбытого в СИЗО времени он вскоре оказался на свободе.

Алексей Соковнин