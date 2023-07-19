Подозреваемого в покушении на воронежского чиновника арестовали в Москве

Басманный райсуд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу предпринимателя Андрея Богомазова, подозреваемого в покушении в 2019 году на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Судя по картотеке дел, Андрею Богомазову вменяется не только покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), но и порча имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хранение взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Предпринимателя задержали после почти четырех лет поисков человека, попытавшегося убить Николая Фролова. В декабре 2019 года под служебной машиной чиновника сдетонировало взрывное устройство. Господин Фролов получил ранение ног, но выжил.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета, причастность Андрея Богомазова к покушению подтверждается результатами экспертиз и обысков у него дома. По версии следствия, предприниматель находился в конфликте с администрацией Рамонского района из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который он построил с нарушениями. По данным «Ъ», подозреваемый владеет автосервисом и автомойкой в Рамони.

Сергей Толмачев, Воронеж