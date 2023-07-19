Финляндия отозвала разрешения на работу генконсульства РФ в Турку

Финляндия с 1 октября 2023 года отзывает разрешение на работу российского генерального консульства в городе Турку. Как сообщила канцелярия президента страны, такое решение принято в качестве ответной меры на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как сообщается, финский МИД уже уведомил о решении российского посла Павла Кузнецова.

Напомним, МИД РФ отозвал разрешение на работу финского генконсульства в стране 6 июля в связи с высылкой ряда российских дипломатов, которым вменили деятельность, несовместимую с работой дипсотрудников. Ранее две страны также обвиняли друг друга в блокировке консульских банковских счетов. Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит работу также до 1 октября.

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