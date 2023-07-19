Путин: России не нужны революции, их было достаточно в XX веке

Президент Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что страной был «исчерпан лимит на революции». Россия пережила достаточно революций в прошлом столетии, отметил глава государства.

Во время заседания член Союза экскурсоводов Александр Савичев рассказал президенту о проекте «Лига экскурсоводов», придуманной на туристическом слете «Маёвка» в Пятигорске. «Надеюсь, что это маёвка, которая не приведет к революции»,— отметил Владимир Путин в шуточной форме. Он добавил, что данное «словечко» его «настораживает».

В дореволюционной России маёвками назывались собрания революционно настроенных рабочих, устраиваемые за городом 1 мая. Такие собрания преследовались царской полицией.

Полина Мотызлевская