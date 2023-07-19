Белорусские пограничники прекратили проверки на границе с Россией

Представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил о завершении мониторинговых мероприятий на границе с Россией, передает ТАСС. Белорусские пограничники проводили проверки с мая в рамках соглашения о взаимном признании виз.

По данным белорусского издания «Зеркало», пограничные пункты убрали еще к вечеру 18 июля. На горячей линии Госпогранкомитета журналистам сказали, что контроль «пока сняли, а завтра, может, поставят». На вопрос о причинах снятия контроля изданию ответили: «Все у нас зависит от распоряжения правительства».

В мае у въезжающих в Белоруссию со стороны России граждан начали проверять паспорта, на некоторых трассах выставили КПП. В погранкомитете республики поясняли, что проверка документов вводится временно в рамках подготовки к выполнению соглашения с Россией о взаимном признании виз. Сроки окончания мониторинга не уточнялись.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз летом 2020 года. Оно предполагает, что иностранцы с действующей визой одной стран могут свободно пребывать на территории другой на протяжении срока действия документа. «Внутригосударственные процедуры» по соглашению должны завершиться к началу 2024 года.

Лусине Баласян